  • 22 Июля, 04:39
  • BAIGENEWS

Зеленский обозначил три приоритетные темы для переговоров с Россией в Стамбуле

Предыдущие два раунда переговоров России и Украины в столице Турции в этом году прошли 16 мая и 2 июня.

Сегодня, 03:37
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Adobe Stock Сегодня, 03:37
Сегодня, 03:37
101
Фото: Adobe Stock

Украина готовится к новому раунду переговоров с Россией — встреча может пройти уже в среду, 24 июля, в Стамбуле, передает BAQ.KZ со ссылкой на  "5 канал". Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с украинскими послами.

По его словам, повестка переговоров уже определена: это возвращение украинских пленных, возвращение депортированных Россией детей, а также подготовка встречи на уровне лидеров двух стран.

Сегодня я обсудил с [секретарем СНБО Украины Рустемом] Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров доложил, что встреча планируется в среду, — сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что именно прямой диалог между лидерами государств может привести к реальному результату в вопросе завершения войны. Он также призвал украинских дипломатов активно доносить до международных партнёров важность этой повестки и обеспечивать Украине политическую поддержку.

Самое читаемое

Наверх