Украина готовится к новому раунду переговоров с Россией — встреча может пройти уже в среду, 24 июля, в Стамбуле, передает BAQ.KZ со ссылкой на "5 канал". Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с украинскими послами.

По его словам, повестка переговоров уже определена: это возвращение украинских пленных, возвращение депортированных Россией детей, а также подготовка встречи на уровне лидеров двух стран.

Сегодня я обсудил с [секретарем СНБО Украины Рустемом] Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров доложил, что встреча планируется в среду, — сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что именно прямой диалог между лидерами государств может привести к реальному результату в вопросе завершения войны. Он также призвал украинских дипломатов активно доносить до международных партнёров важность этой повестки и обеспечивать Украине политическую поддержку.