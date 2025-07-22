Зеленский обозначил три приоритетные темы для переговоров с Россией в Стамбуле
Предыдущие два раунда переговоров России и Украины в столице Турции в этом году прошли 16 мая и 2 июня.
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Украина готовится к новому раунду переговоров с Россией — встреча может пройти уже в среду, 24 июля, в Стамбуле, передает BAQ.KZ со ссылкой на "5 канал". Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с украинскими послами.
По его словам, повестка переговоров уже определена: это возвращение украинских пленных, возвращение депортированных Россией детей, а также подготовка встречи на уровне лидеров двух стран.
Сегодня я обсудил с [секретарем СНБО Украины Рустемом] Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров доложил, что встреча планируется в среду, — сообщил Зеленский.
Президент подчеркнул, что именно прямой диалог между лидерами государств может привести к реальному результату в вопросе завершения войны. Он также призвал украинских дипломатов активно доносить до международных партнёров важность этой повестки и обеспечивать Украине политическую поддержку.
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