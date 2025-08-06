Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, передает BAQ.KZ. По его словам, лидеры обсудили ситуацию на фронте, согласовали позиции по ключевым вопросам и уделили внимание потенциальным санкциям против России.

Крайне важно, что Москва начинает ощущать давление мира, давление со стороны США, угрозу ужесточения санкций за продолжение войны. И одним из ключевых направлений санкционного давления действительно является российская нефть. Чтобы Россия пошла к миру, у неё должно закончиться финансирование на войну, — написал он в своем Tekegram-канале.

По мнению Зеленского, озвученные Трампом санкции в отношении России и её торговых партнёров "могут многое изменить". Ранее американский президент поставил Москве ультиматум, пригрозив ввести вторичные пошлины, если не будет подвижек в мирном урегулировании. Срок этого предупреждения истекает 8 августа.