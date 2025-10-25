Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров в Лондоне с европейскими лидерами призвал Соединённые Штаты распространить санкции не только на "Роснефть" и "Лукойл", но и на весь российский нефтяной сектор, передает BAQ.KZ со ссылкой еа Euronews. Он также попросил предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия для ответных ударов по территории России.

Встреча, организованная премьер-министром Великобритании Киром Стармером, была посвящена усилению поддержки Украины и давлению на Москву. Лидеры обсудили поставки вооружения, укрепление украинской ПВО и защиту энергетической инфраструктуры от зимних атак российских беспилотников и ракет.

Зеленский назвал недавние нефтяные санкции президента США Дональда Трампа "большим шагом", но отметил, что этого недостаточно. По его словам, Украина также ведёт собственную кампанию давления, используя беспилотники и ракеты, "нацеленные именно на российский нефтяной сектор".