Зеленский раскрыл детали переговоров с посланниками Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах в Киеве со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, экономическую поддержку, территориальный вопрос и условия завершения войны. По словам Зеленского, на данный момент боевые действия, вероятно, продолжатся и зимой.

Мы очень надеемся, что нам удастся договориться с нашими американскими партнёрами и рассчитываем на поддержку европейских партнёров, если война затянется на зимний период — а пока всё выглядит именно так, — заявил он.

Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на серьезные объемы американского СПГ и новые поставки средств противовоздушной обороны. Отдельно обсуждался территориальный вопрос. Украинский лидер заявил, что такие сложные вопросы должны решаться непосредственно на уровне президентов. Уиткофф после переговоров заявил, что компромисс должен быть найден обеими сторонами.

При этом американская делегация не объявила о прорыве в переговорах.

У нас состоялась очень содержательная, важная беседа. Мы воодушевлены и намерены продолжать работу столько, сколько потребуется, — сказал Уиткофф.

Кушнер также положительно оценил встречу, отметив, что сторонам удалось найти новые пути для продвижения вперед. После переговоров с американской делегацией Зеленский провел консультации с представителями Великобритании, Германии и Франции.

Для Уиткоффа и Кушнера это был первый визит в Киев. Накануне они находились в Москве, где провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В Белом доме сообщили, что в Москве американские эмиссары обсудили конкретные планы дальнейших действий, которые планируется обнародовать в ближайшие недели.

В Кремле заявили, что американская сторона представила ряд идей по возможному урегулированию. В Киев американская делегация прибыла поездом из Польши. На платформе Центрального вокзала столицы появилась надпись «Поезд мира». Воздушное пространство Украины остается закрытым с 2022 года.