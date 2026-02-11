Зеленский разрешил украинцам старше 60 лет служить по контракту в ВСУ
Президент Украины подписал указ, позволяющий мужчинам старше 60 лет проходить военную службу по контракту сроком на один год.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Украины подписал указ, позволяющий мужчинам старше 60 лет проходить военную службу по контракту сроком на один год, сообщает BAQ.kz.
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил изменения в порядок прохождения военной службы, разрешив мужчинам старше 60 лет служить в Вооруженных силах Украины на контрактной основе. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.
Согласно документу, лица в возрасте от 60 лет могут быть приняты на военную службу по контракту сроком на один год. Для этого Зеленский внес поправки в указ о воинской службе, действовавший с 2008 года и принятый во времена президентства Виктора Ющенко. Дополнительные условия и детали в документе не уточняются.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что после завершения конфликта Украина планирует перейти от мобилизационной модели армии к контрактной. По его словам, такой подход позволит обеспечить военнослужащим конкурентные условия оплаты труда и повысить привлекательность службы.
Самое читаемое
- Казахстан вошёл в пятёрку стран с самыми щедрыми призовыми за медали ОИ-2026
- Массовое закрытие дорог в Казахстане: непогода парализовала движение
- Сегодня в Правительстве состоится расширенное заседание
- Казахстанский спецназ захватил пьедестал UAE SWAT Challenge
- Алматинца спасли в последний момент: киберполиция вернула более 20 млн тенге