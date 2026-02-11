Президент Украины подписал указ, позволяющий мужчинам старше 60 лет проходить военную службу по контракту сроком на один год, сообщает BAQ.kz.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил изменения в порядок прохождения военной службы, разрешив мужчинам старше 60 лет служить в Вооруженных силах Украины на контрактной основе. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, лица в возрасте от 60 лет могут быть приняты на военную службу по контракту сроком на один год. Для этого Зеленский внес поправки в указ о воинской службе, действовавший с 2008 года и принятый во времена президентства Виктора Ющенко. Дополнительные условия и детали в документе не уточняются.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что после завершения конфликта Украина планирует перейти от мобилизационной модели армии к контрактной. По его словам, такой подход позволит обеспечить военнослужащим конкурентные условия оплаты труда и повысить привлекательность службы.