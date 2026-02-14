Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенская конференция по безопасности позволил себе резкую ироничную реплику, которую в Будапеште восприняли как выпад в адрес премьера Венгрии Виктор Орбан, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Lenta.ru.

В своей речи Зеленский, говоря о европейской безопасности и необходимости укрепления обороны, заявил, что «Виктор может думать о том, как увеличить собственный живот, а не о том, как нарастить армию для остановки российских танков». При этом украинский лидер не уточнил, кого именно имеет в виду. Однако в политических кругах сочли, что речь идет об Орбане — единственном европейском лидере с таким именем, ранее неоднократно критиковавшем позицию Киева.

Подобная риторика уже звучала из уст Зеленского. Ранее на площадке Всемирного экономического форума в Давосе он заявлял, что внутри Евросоюза существуют силы, которые, по его мнению, действуют против интересов Европы. Тогда украинский президент также упоминал «каждого Виктора», который, как он выразился, пользуется европейскими ресурсами, но якобы продвигает иную повестку.

В Будапеште ответ последовал оперативно. Орбан в социальной сети X отметил, что подобные заявления больше похожи на предвыборные выступления в поддержку вступления Украины в ЕС. Он подчеркнул, что обсуждение в Мюнхене касалось будущего Венгрии, Украины и Европы в целом, а не личных характеристик отдельных политиков.

Кроме того, венгерский премьер вновь дал понять, что считает вступление Украины в Европейский союз маловероятным. По его словам, процесс интеграции строится на четких критериях и решениях государств-членов, а не на политических лозунгах стран-кандидатов.