Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке очередного визита украинской делегации в Соединённые Штаты. Об этом глава государства написал в своём телеграм-канале, передаёт BAQ.KZ.

"Готовим визит нашей делегации в США. В состав войдут премьер-министр Украины, руководитель Офиса президента, уполномоченный по санкционной политике. Также запланирован значительный блок встреч по линии Министерства обороны и СНБО", — отметил Зеленский.

По его словам, украинская сторона подготовила для США несколько "сильных соглашений" в сфере обороны, которые, как подчеркнул президент, способны укрепить обе страны.