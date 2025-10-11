Зеленский сообщил об очередном визите украинской делегации в США
Украинская сторона подготовила для США несколько "сильных соглашений".
Сегодня, 03:08
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 03:08Сегодня, 03:08
55
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке очередного визита украинской делегации в Соединённые Штаты. Об этом глава государства написал в своём телеграм-канале, передаёт BAQ.KZ.
"Готовим визит нашей делегации в США. В состав войдут премьер-министр Украины, руководитель Офиса президента, уполномоченный по санкционной политике. Также запланирован значительный блок встреч по линии Министерства обороны и СНБО", — отметил Зеленский.
По его словам, украинская сторона подготовила для США несколько "сильных соглашений" в сфере обороны, которые, как подчеркнул президент, способны укрепить обе страны.
"Необходимо сделать наш диалог с Америкой по этим соглашениям более содержательным", — добавил он.
Самое читаемое
- В Казахстане запускают криптоплатежи: как будут работать банкоматы, обменники и криптокарты
- Токаев призвал страны СНГ объединиться перед лицом новых геополитических угроз
- "Besame Mucho": Димаш Кудайберген дал первый концерт в Мексике
- Аким в ВКО оштрафован за нецензурную брань в служебном кабинете
- Костанайский аэропорт ждёт вторая реконструкция — первая завершилась с недоделками