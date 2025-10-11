  • 11 Октября, 03:24

Зеленский сообщил об очередном визите украинской делегации в США

Украинская сторона подготовила для США несколько "сильных соглашений".

Сегодня, 03:08
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Зеленский сообщил об очередном визите украинской делегации в США Сегодня, 03:08
Сегодня, 03:08
55

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке очередного визита украинской делегации в Соединённые Штаты. Об этом глава государства написал в своём телеграм-канале, передаёт BAQ.KZ.

"Готовим визит нашей делегации в США. В состав войдут премьер-министр Украины, руководитель Офиса президента, уполномоченный по санкционной политике. Также запланирован значительный блок встреч по линии Министерства обороны и СНБО", — отметил Зеленский.

По его словам, украинская сторона подготовила для США несколько "сильных соглашений" в сфере обороны, которые, как подчеркнул президент, способны укрепить обе страны.

"Необходимо сделать наш диалог с Америкой по этим соглашениям более содержательным", — добавил он.

Самое читаемое

Наверх