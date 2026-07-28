Зеленский встретился с Трампом и сделал заявление после переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась сегодня в Овальном кабинете Белого дома. По словам Зеленского, переговоры прошли в конструктивной атмосфере. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Прошла хорошая встреча с президентом Трампом в Овальном кабинете. Благодарю за всё, что мы делаем вместе для защиты жизней украинцев и достижения мира. Прежде всего, я выразил президенту Трампу соболезнования в связи с кончиной Линдси Грэма. Он был настоящим другом Украины, - написал Зеленский.

Президент Украины сообщил, что одной из ключевых тем переговоров стало возможное предоставление лицензии на производство ракет противовоздушной обороны для систем Patriot.

Мы обсудили с президентом вопрос о предоставлении лицензии на производство ракет ПВО для систем Patriot, а также некоторые другие идеи, которые могли бы помочь. Мы также говорили о дипломатии - важно активизировать дипломатический процесс. Наши команды согласуют детали дальнейшего взаимодействия. Я благодарен США за их решительную поддержку, - отметил Зеленский.

По его словам, стороны договорились продолжить работу на уровне команд, чтобы согласовать дальнейшие шаги сотрудничества.