Зеленский встретился с Трампом и сделал заявление после переговоров
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась сегодня в Овальном кабинете Белого дома. По словам Зеленского, переговоры прошли в конструктивной атмосфере. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Прошла хорошая встреча с президентом Трампом в Овальном кабинете. Благодарю за всё, что мы делаем вместе для защиты жизней украинцев и достижения мира. Прежде всего, я выразил президенту Трампу соболезнования в связи с кончиной Линдси Грэма. Он был настоящим другом Украины, - написал Зеленский.
Президент Украины сообщил, что одной из ключевых тем переговоров стало возможное предоставление лицензии на производство ракет противовоздушной обороны для систем Patriot.
Мы обсудили с президентом вопрос о предоставлении лицензии на производство ракет ПВО для систем Patriot, а также некоторые другие идеи, которые могли бы помочь. Мы также говорили о дипломатии - важно активизировать дипломатический процесс. Наши команды согласуют детали дальнейшего взаимодействия. Я благодарен США за их решительную поддержку, - отметил Зеленский.
По его словам, стороны договорились продолжить работу на уровне команд, чтобы согласовать дальнейшие шаги сотрудничества.
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