Прокуратура Шымкента активизировала работу по выявлению и пресечению незаконного захвата земель, нецелевого использования участков и махинаций с их продажей. Речь идёт о масштабных нарушениях, нанесших ущерб как бюджету, так и интересам добросовестных граждан, передает BAQ.KZ.

По результатам проверок выявлены сотни участков, занятых самовольно или использовавшихся не по назначению. В ходе прокурорского надзора освобождены десятки земель, самовольно застроенных временными и капитальными строениями. По нескольким фактам возбуждены уголовные дела по статьям о самоуправстве и мошенничестве.

Некоторые участки, предназначенные для соцобъектов или нужд города, были проданы частными лицами без правоустанавливающих документов. Прокуратура уже добилась отмены незаконных сделок, возврата участков в госсобственность и привлечения к ответственности организаторов схем.

Контроль за ситуацией усилен: в городе работают мобильные группы, которые еженедельно проводят мониторинг с использованием дронов и спутниковых снимков, в сотрудничестве с АО "Қазақстан Ғарыш Сапары". Также проводится оцифровка данных и анализ нарушений с применением элементов искусственного интеллекта.

По информации надзорного органа, уже возвращено более 90 гектаров земли на сумму свыше 4,5 млрд тенге. В суд направлены иски по взысканию ущерба и выкупной стоимости ещё нескольких участков.

Работа продолжается. Прокуратура подчёркивает: земля – не товар на сером рынке, и любые попытки её незаконного захвата или продажи будут жёстко пресекаться.