Земельный участок стоимостью 870 млн тенге возвращен государству в районе аэропорта Актау

Прокуратура вернула в государственную собственность земельный участок площадью 50 гектаров, расположенный в приаэродромной зоне аэропорта Актау. Кадастровая стоимость земли составляет около 870 млн тенге.

По информации Lada.kz, как сообщили в Главной транспортной прокуратуре, участок ранее был выделен для размещения полигона твердых бытовых отходов. Однако в ходе проверки установлено, что на протяжении более десяти лет земля не использовалась по целевому назначению, что является нарушением требований земельного законодательства.

По результатам надзорных мероприятий и внесенного акта прокурорского реагирования участок был изъят и возвращен в государственную собственность.

В надзорном ведомстве отметили, что работа по выявлению нарушений в сфере использования земель приаэродромных территорий продолжается. Особое внимание уделяется соблюдению государственных интересов, а также вопросам обеспечения безопасности полетов вблизи аэропортов.

В прокуратуре подчеркнули, что использование земельных участков, расположенных в приаэродромных зонах, находится под особым контролем и должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями законодательства.