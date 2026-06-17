Земельный участок стоимостью 870 млн тенге возвращен государству в районе аэропорта Актау
Использование земельных участков, расположенных в приаэродромных зонах, находится под особым контролем.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Прокуратура вернула в государственную собственность земельный участок площадью 50 гектаров, расположенный в приаэродромной зоне аэропорта Актау. Кадастровая стоимость земли составляет около 870 млн тенге.
По информации Lada.kz, как сообщили в Главной транспортной прокуратуре, участок ранее был выделен для размещения полигона твердых бытовых отходов. Однако в ходе проверки установлено, что на протяжении более десяти лет земля не использовалась по целевому назначению, что является нарушением требований земельного законодательства.
По результатам надзорных мероприятий и внесенного акта прокурорского реагирования участок был изъят и возвращен в государственную собственность.
В надзорном ведомстве отметили, что работа по выявлению нарушений в сфере использования земель приаэродромных территорий продолжается. Особое внимание уделяется соблюдению государственных интересов, а также вопросам обеспечения безопасности полетов вблизи аэропортов.
В прокуратуре подчеркнули, что использование земельных участков, расположенных в приаэродромных зонах, находится под особым контролем и должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями законодательства.
Самое читаемое
- В руководстве Алматинской области произошли кадровые изменения
- В порту Курык у пассажирки нашли десятки украшений в интимной зоне
- Два года спустя: Решили ли жители ЖК "Лондон" в Астане свои проблемы?
- Казахстан накроют грозы и 38-градусная жара
- Во время учений взорвалась граната в Алматы: появились новые данные о полицейских