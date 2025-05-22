Земельный участок у озера Щучье стоимостью 53,4 млн тенге возвращен государству
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Прокуратура Акмолинской области добилась возвращения в государственную собственность земельного участка площадью 3 гектара и кадастровой стоимостью 53,4 млн тенге, расположенного в прибрежной зоне озера Щучье, передает BAQ.KZ.
Проверка, инициированная прокуратурой Бурабайского района, выявила, что земельный участок с 2012 года находился в пользовании ТОО "Кипрос", однако более 10 лет не осваивался, и строительство на нем не велось, что противоречит требованиям земельного законодательства.
В 2023 году землепользователю было направлено обязательное предписание об освоении участка, но к 2024 году необходимые меры так и не были приняты. В связи с этим Департамент по управлению земельными ресурсами обратился в специализированный межрайонный экономический суд.
По решению суда земельный участок был изъят у недобросовестного землепользователя и возвращен в госсобственность.
Прокуратура Бурабайского района продолжает работу по выявлению и возврату неиспользуемых земельных участков, поддерживая постоянный контроль за исполнением законодательства в этой сфере.
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