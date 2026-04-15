Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Каспийском море

Anadolu Сегодня 2026, 12:10
Фото: Anadolu

По оперативным данным Казахстанского Национального Центра данных, подземные толчки зафиксированы утром 15 апреля, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

"Согласно информации Центра данных ИГИ НЯЦ РК, 15 апреля 2026 года в 07:52 по времени Астаны в акватории Каспийского моря зарегистрировано землетрясение", - говорится в официальном сообщении. 

Эпицентр подземных толчков располагался в координатах 39,67 градуса северной широты и 50,76 градуса восточной долготы.

Магнитуда землетрясения составила mb=4,3, энергетический класс - K=10,8. Очаг залегал на глубине 34 километров.

По предварительным данным, сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

