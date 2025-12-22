Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на востоке Тайваня
Толчки ощущались в двух уездах острова
Сегодня, 05:26
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 05:26Сегодня, 05:26
124Фото: Istock
На востоке Тайвань произошло землетрясение магнитудой 5,1. Подземные толчки были зафиксированы в уезде Хуалянь, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.
Как сообщили в Центральное метеорологическое бюро Тайваня, эпицентр находился примерно в 18 километрах к северо-востоку от административного центра уезда. Очаг землетрясения залегал на глубине около 31 километра.
Колебания земной поверхности ощущались в населённых пунктах Хуаляня, а также в соседнем уезде Илань. Информации о жертвах или разрушениях по состоянию на данный момент не поступало.
Самое читаемое
- С 1 января повысятся пороги снятия с ЕНПФ: что нужно знать казахстанцам
- Цех по производству сгущённого молока мощностью 12 тыс. тонн в год запустили в СКО
- Пятизвёздочный гостиничный комплекс стоимостью 6,5 млрд тенге открыли в Семее
- Ушёл из жизни народный артист Асанали Ашимов
- 31 село подключили к газу в Актюбинской области