На востоке Тайвань произошло землетрясение магнитудой 5,1. Подземные толчки были зафиксированы в уезде Хуалянь, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

Как сообщили в Центральное метеорологическое бюро Тайваня, эпицентр находился примерно в 18 километрах к северо-востоку от административного центра уезда. Очаг землетрясения залегал на глубине около 31 километра.

Колебания земной поверхности ощущались в населённых пунктах Хуаляня, а также в соседнем уезде Илань. Информации о жертвах или разрушениях по состоянию на данный момент не поступало.