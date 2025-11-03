Землетрясение магнитудой 6,2 в Афганистане ощутили на юге Казахстана
Сегодня, 02:37
Ночью 3 ноября сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК зафиксировала землетрясение с магнитудой 6,2, произошедшее на территории Афганистана, передает BAQ.KZ. Подземные толчки зарегистрированы в 01:29 по времени Астаны. Эпицентр находился в 1079 километрах к юго-западу от Алматы, на глубине 120 километров.
Согласно данным МЧС, слабые колебания почвы ощущались на юге Казахстана — в Шымкенте, а также в ряде районов Туркестанской области: Мырзакенте, Жетысайе и Шардаре. Интенсивность составила около 2 баллов по шкале MSK-64.
По предварительным данным, информации о разрушениях или пострадавших не поступало. Спасательные службы продолжают мониторинг сейсмической обстановки.
