Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в провинции Хунин в Перу. Подземные толчки были зафиксированы в 03:09 по московскому времени.

По имеющимся данным, очаг землетрясения залегал на глубине 118 километров. Эпицентр находился в пяти километрах от города Кархуамайо.

Подземные толчки ощущались не только в Перу, но и на территории Бразилии и Боливии.