Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Перу
Подземные толчки ощутили также в Бразилии и Боливии.
21 Ноября 2026, 10:30
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21 Ноября 2026, 10:3021 Ноября 2026, 10:30
210Фото: Pixabay.com
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в провинции Хунин в Перу. Подземные толчки были зафиксированы в 03:09 по московскому времени.
По имеющимся данным, очаг землетрясения залегал на глубине 118 километров. Эпицентр находился в пяти километрах от города Кархуамайо.
Подземные толчки ощущались не только в Перу, но и на территории Бразилии и Боливии.
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