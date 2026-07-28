Землетрясение магнитудой 7,1 в Японии, десятки пострадавших и обесточенные дома

Мощное землетрясение произошло на юге Японии во вторник, 28 июля. Не менее 50 человек доставлены в больницы, зафиксированы обрушения зданий и пожары, передает BAQ.KZ со ссылкой на японские и мировые СМИ.

Подземные толчки произошли в 16:27 по местному времени в префектуре Кумамото на острове Кюсю. По данным Японского метеорологического агентства, магнитуда составила 7,1. При этом по японской шкале сейсмической интенсивности Синдо толчки достигли высшего уровня, семи баллов.

Что известно о разрушениях

Телеканал NHK сообщил как минимум о 12 обрушившихся домах. В кадрах телевещания видны пожары, поврежденные мосты, сошедший с рельсов грузовой поезд и потрескавшиеся дороги.

Пожарная служба города Уки сообщила телеканалу о многочисленных вызовах, в городе одновременно вспыхнуло несколько пожаров. Серьезные повреждения получили эстакады скоростной автомагистрали Кюсю в городе Яцусиро, там же обрушилась пешеходная часть моста. Торговый центр Aeon в городе Касима, по предварительным данным, частично разрушен, поступали неподтвержденные сообщения о взрыве.

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Около 40 тысяч домов остались без электричества.

Транспорт остановлен

Железнодорожная компания JR Kyushu приостановила движение, включая высокоскоростные поезда Синкансэн. Аэропорт Кумамото закрыл взлетно-посадочную полосу, авиакомпании отменяют и перенаправляют рейсы. По данным газеты Nikkei, несколько человек получили травмы, находясь в момент толчков в высокоскоростном поезде.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити выступила перед журналистами в своей канцелярии в Токио.

«Мы уже получили информацию о пострадавших. В некоторых районах произошли отключения электроэнергии и пожары, также повреждены дороги и мосты, есть обрушения зданий. Прежде всего я прошу всех принять меры для собственной защиты, включая эвакуацию в безопасное место», - заявила она.

Премьер призвала жителей пострадавших районов сохранять готовность к повторным толчкам такой же силы.

Толчки продолжались около получаса

Сотрудник NHK, находившийся в эфире, описал происходящее в прямом включении.

«Толчки продолжаются, пока я говорю. Возможно, у некоторых людей, включая меня, сердце бьется чаще. Когда началось землетрясение, тряска была настолько сильной, что я не мог встать. Пожалуйста, учитывайте, что колебания могут продолжиться и после этого», - сказал он.

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Регион уже переживал катастрофу десять лет назад

В 2016 году префектуру Кумамото дважды сотрясали разрушительные землетрясения. Сначала магнитудой 6,5, а через два дня магнитудой 7,3. Тогда погибли 273 человека, более 2 800 получили ранения.

Япония остается одной из самых сейсмически активных стран мира. Страна расположена на стыке четырех крупных тектонических плит вдоль западной границы Тихоокеанского огненного кольца. Ежегодно здесь фиксируют сотни толчков, на Японию приходится около 18% всех землетрясений в мире.