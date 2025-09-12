  • 12 Сентября, 14:47

Землетрясение ощутили жители Кордая Жамбылской области

Сегодня, 13:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Землетрясение ощутили жители Кордая Жамбылской области Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30
122

12 сентября в 12:57 по времени Астаны сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС РК было зафиксировано землетрясение, передает BAQ.KZ.

Эпицентр располагался в 187 километрах к юго-западу от Алматы, на территории Кыргызстана.

По данным расчетов, в селе Кордай Жамбылской области сила толчков составила 2 балла.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Самое читаемое

Наверх