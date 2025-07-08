На юго-западе от Алматы произошло землетрясение - подземные толчки ощутили в нескольких населённых пунктах, передает BAQ.KZ.

Сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС РК 8 июля 2025 года в 14:30 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение на территории Казахстана - в 334 км юго-западнее Алматы.

По расчетам сейсмологов, наибольшая интенсивность толчков отмечена в селе Кулан - 6 баллов, в Мерке - 5 баллов. Слабее подземные толчки ощутили жители Шу, Сарыкемера, Толе Би и Тараза - около 3 баллов.

Также землетрясение зафиксировано в населённых пунктах Аса, Мойынкум, Кордай, Бауыржан Момышулы, Каратау и Турар Рыскулов, где сила подземных толчков составила 2 балла.

По информации МЧС, сведений о пострадавших или разрушениях не поступало. Ведомство продолжает мониторинг сейсмической активности в регионе.