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Землетрясение зафиксировано на территории Казахстана

Сообщений об ощутимости не поступало.

Сегодня, 09:52
АВТОР
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iStock Сегодня, 09:52
Сегодня, 09:52
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Фото: iStock

Сегодня в 01:23 по времени столицы сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК было зарегистрировано землетрясение на территории Казахстана, передает BAQ.KZ.

Согласно официальным данным, эпицентр находился в точке с координатами 47,266° северной широты и 81,283° восточной долготы - это примерно 568 километров северо-восточнее Алматы.

По предварительной информации, землетрясение не ощущалось на территории страны, и сообщений от населения не поступало. Специалисты продолжают мониторинг и уточнение параметров подземных толчков.

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