Сегодня в 01:23 по времени столицы сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК было зарегистрировано землетрясение на территории Казахстана, передает BAQ.KZ.

Согласно официальным данным, эпицентр находился в точке с координатами 47,266° северной широты и 81,283° восточной долготы - это примерно 568 километров северо-восточнее Алматы.

По предварительной информации, землетрясение не ощущалось на территории страны, и сообщений от населения не поступало. Специалисты продолжают мониторинг и уточнение параметров подземных толчков.