После недавних землетрясений в Восточно-Казахстанской и Жетысуской областях казахстанцы снова начали задаваться вопросом: можно ли предсказать такие события и насколько опасна ситуация в стране? Об этом корреспондент BAQ.KZ поговорил с сейсмологом, кандидатом физико-математических наук, экс-руководителем сейсмологических организаций Казахстана Мухтаром Хайдаровым.

За последний год в Казахстане произошло сразу несколько ощутимых землетрясений. В июле 2025-го два подземных толчка всколыхнули Восточно-Казахстанскую и Жетысускую области. Ранее в январе жители Алматинской и Жетысуской областей просыпались от ночной дрожи стен. Сейсмологи зафиксировали активность на стыке границ с Китаем, Кыргызстаном и Таджикистаном. 15 февраля жители Восточно-Казахстанской области и области Абай снова почувствовали землетрясение.

"Учёных трудно чем-то удивить. Тем не менее, некоторое удивление было. Потому что Восточный Казахстан хоть и был всегда сейсмически активным, но там были слабые землетрясения. Слабее, чем магнитуда 5. По крайней мере последние 7-8 лет, может, 10. Последнее землетрясение показывает, что регион находится под некоторым напряжением. Но сам потенциал региона гораздо больше. Не очень далеко от него Зайсанское землетрясение, магнитудой 7. Так что в какой-то мере это было удивительно", – говорит Мухтар Хайдаров.

У сейсмолога своя точка зрения по поводу причин землетрясения в ВКО и Жетысу.

"На мой взгляд, это связано с Сахалинским землетрясением, которые было 20 июля. Там была магнитуда 7,4. Довольно приличное землетрясение. И оно докатилось до нас в таком виде, уже слабом. Всё-таки "пятёрка" – это не сильное землетрясение", - считает ученый.

Он уверен, что землетрясение – это не внезапное событие, а закономерный результат движения тектонических плит, напряжённости земной коры.

"Мы живём на швах огромных литосферных плит. И этот "шов" активен", – подчёркивает эксперт.

География риска: Алматы, ВКО и Жетысу

По словам Хайдарова, сегодня в зоне наибольшей сейсмической опасности находятся юго-восток и восток Казахстана. Также сейсмоопасными являются Жамбылская, Кызылординская, Жетысуская области, Шымкент. На западе опасность представляют нефтяные районы.

"Даже если в этих местах не происходят сильные землетрясения десятилетиями, это не повод считать их безопасными", – предупреждает сейсмолог.

По его словам, когда долгое время нет крупных землетрясений, это не значит, что опасность миновала. Наоборот, это может означать накопление критической массы напряжения.

Так было, например, перед разрушительным землетрясением в Алматы в 1887 году. Оно стало первым научно описанным в истории Казахстана, разрушило практически весь город.

Затем были Филиппское землетрясение в 1889 году, Кеминское – в 1911 году, а также серия землетрясений в Алматы, названных по географической привязке эпицентров: Кемино-Чуйское (1936 г.), Чиликское (1967 г.), Сары-Камышское (1970 г.), Джамбулское (1971 г.).

Самый сейсмоопасный город страны

Алматы традиционно считается одним из самых сейсмоопасных городов Евразии. Это не субъективное мнение, ещё в царские времена такие выводы делали крупнейшие учёные своего времени, включая Ивана Мушкетова. Сильнейшие землетрясения, произошедшие в 1887, 1889 и 1911 годах, не оставляли сомнений в сейсмической активности региона. И хотя с тех пор прошло более ста лет, градостроительная политика в Алматы вызывает всё больше вопросов.

"Если сравнивать масштабы, то население города выросло в сто раз. Застройка ещё больше. По моим оценкам, уязвимость Алматы увеличилась в сто раз", - говорит сейсмолог Мухтар Хайдаров.

По его словам, на сегодняшний день в Алматы построено как минимум 104 жилых комплекса прямо на разломах. И это, несмотря на то, что строительные нормы категорически запрещают такую практику.

"Это грубейшее нарушение. Причём об этом писали в СМИ, и никто особенно не возражал", – замечает учёный.

Он подчёркивает, что современные здания в Алматы не оборудованы ни амортизаторами, ни специальными механическими развязками, как в Японии. Фундамент зданий часто заливается на глубине всего 6-7 метров, после чего сразу возводится основная конструкция.

"Я не думаю, что это можно назвать сейсмоукреплённым строительством. Поэтому очень печально. Уязвим город, очень уязвим", – признаёт Хайдаров.

По его словам, в нынешних условиях приоритетом должно стать не строительство, а разработка эффективных методов прогнозирования. Иначе очередной мощный подземный толчок может обернуться катастрофой.

Может ли человек сам провоцировать землетрясения?

Связь между подземными толчками и деятельностью человека, особенно в районах с активной добычей полезных ископаемых, давно признана сейсмологами. Как объясняет Мухтар Хайдаров, любые техногенные изменения земной коры, будь то горные выработки, шахты или водохранилища, создают неоднородности в земной оболочке. И именно в этих местах, под воздействием накопленного напряжения, может произойти срыв и последующее разрушение.

"Напряжение всегда ищет слабое место. Именно поэтому в шахтах случаются внезапные выбросы метана, на производствах происходят горные удары, а у плотин – структурные повреждения. Подобные явления называются техногенными землетрясениями, и их вклад в общую сейсмическую активность региона недооценивать нельзя", – говорит Хайдаров.

Что касается конкретного случая в Усть-Каменогорске в июле, выдвигалась версия, что причиной могли стать работы по добыче золота. Однако сейсмолог не разделяет это мнение: по его оценке, очаг землетрясения находился на глубине около 10 километров, что нехарактерно для техногенного воздействия.

"Скорее всего, это было естественное, а не искусственное землетрясение. Хотя, кто знает, сидя в Алматы за компьютером, можно лишь предполагать. А те, кто работает на месте, возможно, владеют информацией, которая пока неизвестна общественности", - осторожно допускает учёный.

Тем не менее, он подчёркивает: мощные подземные взрывы фиксируются сейсмологами практически безошибочно: они имеют характерную форму сигнала. В случае с Усть-Каменогорском таких признаков не было, да и магнитуда была слишком велика для техногенного события.

Можно ли предсказать землетрясение?

Сейсмолог Мухтар Хайдаров утверждает, что прогнозирование землетрясений – сложная, но вполне решаемая задача. И примеры уже были. В 1975 году в китайском городе Хайчэн, где проживало около 600 тысяч человек, власти смогли вовремя эвакуировать людей благодаря оперативным данным и политической воле. Да, прогноз был основан на ограниченной информации, но сработала государственная дисциплина.

"Был приказ Ревкома, и они не могли его не выполнить", - рассказывает учёный.

В Казахстане, по словам Хайдарова, ситуация иная. Несмотря на накопленный опыт и существование рабочих методик, официальная сейсмология отказалась от самой идеи краткосрочного прогноза. Представители профильных институтов занимаются только районированием, то есть составлением карт опасности.

"Это беспроигрышная наука. Можно годами делать карты и не нести ответственности", - заявляет Хайдаров.

Тем не менее, примеры успешных прогнозов есть и у самого Хайдарова.

"В январе 2008 года я за 12 дней до события отправил телеграмму о возможном землетрясении в районе Зыряновска. И оно случилось. Так что я не вижу больших принципиальных препятствий. Можно, если подойти серьёзно", - говорит сейсмолог.

Он подчёркивает: всё упирается в политическую волю государства. Сегодня, говорит учёный, нет ни нормальных законов, ни ответственности за неработающую систему.

"Сейсмология в Казахстане деградировала. Это закрытая структура, где мало специалистов, и даже свои данные они не передают ДЧС. Они не используют методы, которые реально работают", - разводит руками Мухтар Хайдаров.

Какие методы прогнозирования реально работают

Мухтар Хайдаров перечисляет основные подходы, которые применяются в мире.

Метод сейсмического “затишья” – анализ падения активности перед крупным событием.

Метод VP/VS – соотношение скоростей продольных и поперечных волн.

Пространственно-временной анализ геофизических, гидрогеохимических и сейсмических данных.

Анализ геомагнитных, электрических и температурных аномалий.

Все эти методы требуют долгосрочных наблюдений и профессионального коллектива. По мнению Хайдарова, ничего из перечисленного сегодня в Казахстане не применяется системно, а упоминание об этом вызывает у специалистов официальной сейсмологии "явное желание сменить тему".

Системы раннего оповещения есть, но не работают

Особую критику вызывает так называемая система раннего оповещения о землетрясениях, которую продвигают чиновники. По логике, она должна сработать до подземных толчков, хотя бы за несколько секунд. В реальности же, как признаёт Хайдаров, в Усть-Каменогорске сирены включились через 20 минут после события.

"Это не раннее оповещение, это просто сирена по факту. В мире подобные системы эффективно работают только в Японии, и то для защиты скоростных поездов. А у нас даже база данных не ведётся. Без научного фундамента всё это – выброшенные деньги", - считает учёный.

Почему ничего не меняется

Вопрос, почему государство не реагирует, сейсмолог считает риторическим.

"Ответственности нет. Законодательство устарело. А учёные, на которых можно было бы опереться, либо не допущены к работе, либо выдавлены", - констатирует Хайдаров.

При этом он подчёркивает: не стоит ругать само государство. Оно должно опираться на научное сообщество, а квалифицированных, независимых и услышанных сейсмологов в Казахстане почти не осталось.

"Грустно говорить это, но я не вижу никакого багажа, на который можно было бы опереться. Пока у нас вместо науки - “базар, вокзал”", - отмечает сейсмолог.

Что делать при землетрясении: советы от сейсмолога

Мухтар Хайдаров не понаслышке знает, как ведёт себя земля в Казахстане. Он говорит об этом спокойно, без паники, но и без иллюзий. Когда его спрашивают, что делать при толчках, он отвечает просто.

"Я всегда говорю: если есть возможность, лучше выйти на улицу и три часа погулять. Потому что это может быть не просто землетрясение, а форшок – предвестник более мощного удара. Повторные толчки случаются часто. Поэтому три часа на улице – это минимальное, что можно сделать. Конечно, не всегда можно уйти на три дня, но на несколько часов – вполне", - поделился специалист.

Вопрос о "тревожном чемоданчике" кажется банальным, но, по словам Хайдарова, даже простые меры могут спасти жизнь. Вода и тёплая одежда в первую очередь. А ещё – обувь.

"Я всем советую держать у кровати крепкую обувь. У меня, например, старые кроссовки под кроватью. При толчках на 6 баллов и выше стекла могут разлететься, и весь пол будет усеян осколками. Вышли босиком, и всё, вы уже не способны двигаться. А это может стоить жизни", – говорит учёный.

Из личного опыта и международной практики – ещё один неожиданный, но ценный совет: холодильник.