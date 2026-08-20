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Землетрясения в Индонезии: Число погибших превысило 70 человек

20 Августа 2026, 05:32
АВТОР
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Report 20 Августа 2026, 05:32
20 Августа 2026, 05:32
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Фото: Report

Число погибших в результате землетрясения в Восточной Нуса-Тенгаре (Индонезия) возросло 71 человека.

Как сообщают индонезийские медиа, общее число беженцев во всем регионе Нуса-Томас и Тобаго в настоящее время составляет 59 647 человек.

"Число жертв достигло 71 человека, в частности, в округе Нагекео. Общее число беженцев во всем регионе Нуса-Томас и Тобаго в настоящее время составляет 59 647 человек, причем наибольшее их количество находится в Манггараи", - сказано в сообщении.

Отметим, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло 15 августа.

 

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