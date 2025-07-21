Более 100 гектаров лесных земель общей кадастровой стоимостью 1,3 млрд тенге возвращены в государственную собственность благодаря мерам природоохранной прокуратуры Акмолинской области, передает BAQ.KZ.

По итогам проверки соблюдения лесного законодательства были выявлены серьёзные нарушения условий как долгосрочных, так и краткосрочных договоров лесопользования. Некоторые арендаторы использовали участки лесного фонда с нарушениями, игнорируя обязательства по охране и рациональному использованию природных ресурсов.

В результате прокурорского вмешательства были расторгнуты договоры с недобросовестными леспользователями. Государству возвращены четыре участка лесного фонда, площадью свыше 100 гектаров. Руководители причастных лесных учреждений понесли строгую дисциплинарную ответственность.

Прокуратура подчёркивает, что работа в этом направлении будет продолжена.