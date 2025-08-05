Прокуратура Атырауской области продолжает усиленный надзор за соблюдением земельного законодательства. В результате принятых мер государству возвращены 16 неосвоенных земельных участков общей площадью 31 432 гектара. Их оценочная стоимость составляет порядка 196 миллионов тенге, передает BAQ.KZ.

Так, по данным надзорного органа, 137 недропользователей не возместили ущерб, нанесённый сельскому хозяйству, на сумму 65 миллионов тенге. Однако благодаря вмешательству прокуратуры в бюджет уже взыскано 13,8 миллиона тенге.

По итогам проверки деятельности СЭЗ "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" в собственность зоны был возвращён неиспользуемый участок площадью 106 гектаров, ранее переданный ТОО "Атырау Нефтехим". Рыночная стоимость земли превышает 1,6 миллиарда тенге. Компания исключена из состава участников СЭЗ за невыполнение обязательств.

Ещё один участок - 3,46 гектара земли, выделенной под строительство пирса и принадлежащей ТОО "Кипрос", был возвращён государству после продолжительных судебных процессов. Его стоимость оценивается в 250 миллионов тенге.