В Мангистауской области прокуратура вернула в госсобственность свыше 90 тысяч гектаров земли, изъятых в результате нарушений земельного законодательства, передает BAQ.KZ.

По итогам проверок в 2025 году в распоряжение государства вернуто 87 участков общей площадью 91 тыс. гектаров, их ориентировочная стоимость оценивается в 800 миллионов тенге.

Прокуроры выявили как факты незаконного предоставления, так и нецелевого и формального использования земли.

"К примеру, установлено, что акиматом города ТОО "И" был предоставлен дополнительный участок 0,5 га на побережье моря при наличии неосвоенного основного участка. По решению суда земля возвращена государству", - сообщили в надзорном органе.

Также зафиксировано 9 случаев самозахвата участков в пределах города Актау. Все они принадлежали государству, нарушители оштрафованы на сумму свыше 2 млн тенге.

Помимо этого, 83 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель были возвращены государству из-за неосвоения.