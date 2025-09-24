Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек направил депутатский запрос Генеральному прокурору Берику Асылову с требованием взять под особый контроль расследование фактов незаконного отчуждения земельных участков на берегу Капшагайского водохранилища и реки Или, а также в Илийском районе Алматинской области, передает BAQ.KZ.

По его словам, в ходе проверки, инициированной по его обращению летом 2025 года, государственные инспекторы выявили грубые нарушения на 50 из 81 участка, предоставленных в частную собственность и землепользование вопреки требованиям Земельного и Водного кодексов.

"Шокирует не факт нарушения, а то, кем они совершены. Земли на водоохранной полосе незаконно выделялись родственникам первого Президента, бывшим высокопоставленным чиновникам и олигархам из списка Forbes", – заявил депутат.

29 августа собственникам этих участков были выданы официальные предписания. Однако, по словам Базарбека, инспекторы, ведущие проверки, подвергаются давлению со стороны бизнес-элиты и отдельных чиновников.

Кроме того, депутат сообщил о поступивших к нему материалах по незаконному отчуждению сельхозземель в Илийском районе. В частности, речь идёт о многолетнем акиме района Николае Логутове, который, по утверждениям местных жителей, через подставных лиц оформлял крупные земельные массивы на членов своей семьи. Сейчас значительная часть этих земель, по данным депутата, находится во владении его сына Константина Логутова, которому принадлежат компании, владеющие более 10 тыс. гектаров.

"Это территория, превышающая площадь города Конаев. При этом простые граждане не могут получить даже 10 соток земли", – подчеркнул депутат.

В запросе он также отметил, что часть этих земель расположена на "красных линиях", а также в зонах, относящихся к особо охраняемым природным территориям и землям водного фонда.

Базарбек потребовал от Генеральной прокуратуры: