Сегодня, 27 июня 2025 года, на Земле наблюдаются магнитные бури слабого уровня G1, передает BAQ.KZ со ссылкой на ученых Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

По данным специалистов, с 01:00 по московскому времени (03:00 по времени Астаны) на планете регистрируются геомагнитные возмущения, вызванные воздействием корональной дыры среднего размера. Земля находится в зоне влияния этого солнечного явления с начала вчерашнего дня. Несмотря на то, что ранее уже фиксировались геомагнитные колебания, впервые за этот период они достигли уровня магнитных бурь.

Ученые отмечают, что несмотря на высокую скорость солнечного ветра - до 800 км/с - общая интенсивность магнитных бурь остаётся умеренной. Магнитные бури уровня выше G2 в ближайшее время не ожидаются. Напомним, что шкала магнитных бурь включает пять уровней, и до пиковых значений ещё далеко.

Продолжительность нахождения Земли в зоне корональной дыры оценивается примерно в 20-30 часов. Период воздействия на исходе, поэтому специалисты прогнозируют, что уже к середине дня геомагнитная обстановка начнёт постепенно стабилизироваться.

Эксперты рекомендуют учитывать магнитную активность людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и следить за собственным самочувствием.