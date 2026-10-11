Землю накрыли самые сильные магнитные бури за последние три месяца
Магнитная буря достигла уровня G3 и может продлиться ещё около суток.
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Магнитная буря, сопровождавшаяся яркими полярными сияниями, может продолжаться ещё около суток. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
Магнитная буря началась 10 октября. Её интенсивность достигла уровня G3 — сильной бури по пятиуровневой шкале геомагнитной активности.
В последний раз магнитная буря такой мощности наблюдалась 4 июля 2026 года, когда возмущения магнитного поля Земли также достигли уровня G3.
Причиной нынешней бури стали облака плазмы, выброшенные Солнцем во время мощной солнечной вспышки в начале недели. По прогнозам, геомагнитные возмущения могут сохраняться ещё около суток.
Во время магнитной бури наблюдаются яркие полярные сияния. Их можно увидеть даже в регионах, расположенных на географических широтах от 50 градусов.
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