Власти Жетісу области запускают открытые аукционы по продаже земельных участков на берегу озера Балхаш. Проект направлен на привлечение инвесторов и развитие туристической инфраструктуры - от небольших гостиниц до крупных рекреационных комплексов, передает BAQ.kz.

Ранее для данной территории уже были разработаны генеральный план и проекты детальной планировки. В рамках подготовки проведены масштабные инфраструктурные работы: асфальтирована автомобильная дорога от Талдыкоргана до Балхаша, а также подведены необходимые инженерные сети - водоснабжение, электроснабжение и канализация.

Теперь местные власти переходят к следующему этапу - привлечению инвесторов для создания современных туристических объектов на побережье.

По словам акима Сарканского района Галымжана Маманбаева, на открытые торги будут выставлены участки площадью 12, 24 и 36 соток, доступные для всех инвесторов.

«Это позволит оперативно запускать проекты различного масштаба - от небольших гостиниц до крупных рекреационных комплексов. Участки площадью до 2 гектаров будут предоставляться крупным инвесторам по решению Регионального координационного совета», - отметил он.

Отмечается, что побережье Балхаша обладает высоким туристическим потенциалом. Купальный сезон здесь длится с 1 июня по 1 сентября, что создаёт условия для активного летнего отдыха. Район подходит для пляжного туризма, водных видов спорта и рыбалки.

В настоящее время поток туристов достигает около 50 тысяч человек за сезон, однако в перспективе власти рассчитывают увеличить этот показатель до 500 тысяч.

Таким образом, Жетісу область делает ставку на развитие Балхаша как одного из ключевых туристических направлений Казахстана, открывая рынок для частных инвестиций и масштабных проектов.

Ранее мы рассказывали, что в 2025 году курортные зоны Казахстана обслужили 4,8 млн посетителей. Это на 11,5% больше по сравнению с 2024 годом, когда турпоток составлял 4,3 млн человек. При этом 17,3% всех туристов - иностранцы, что говорит о росте интереса к Казахстану со стороны зарубежных путешественников.

Балхашская туристская зона вошла в пятерку самых востребованных направлений, приняв 182,9 тыс. человек.