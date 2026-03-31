Алматинский «Кайрат» провел товарищеский матч против санкт-петербургского «Зенита», передает BAQ.kz со ссылкой на Sports.kz.

Игра состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

С первых минут встречи хозяева поля захватили инициативу. Уже на 10-й минуте «Зенит» открыл счет: после розыгрыша углового защитник Нино воспользовался ошибкой обороны «Кайрата» и отправил мяч в ворота.

Вскоре российский клуб увеличил преимущество. Юрий Горшков прошел по флангу, обыграв Александра Мартыновича, и отдал передачу Александру Соболеву, который забил второй гол.

До перерыва «Зенит» мог довести счет до крупного, однако «Кайрат» несколько раз спасали штанга и перекладина.

Во втором тайме картина игры не изменилась: «Зенит» продолжал контролировать матч, а алматинцы не смогли сократить отставание.

Итог — победа «Зенита» со счетом 2:0.

Отметим, что следующий официальный матч «Кайрат» проведет 5 апреля — команда сыграет дома против «Астаны» в рамках четвертого тура Казахстанской Премьер-лиги.