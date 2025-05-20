Жамбылская область уверенно укрепляет свои позиции в числе лидеров социально-экономического развития Казахстана, передает BAQ.KZ. По итогам января–апреля 2025 года рост экономики региона составил 15,8%, что значительно превышает среднереспубликанский уровень. Такой результат стал возможен благодаря активному развитию сразу нескольких ключевых отраслей, включая промышленность, строительство, транспорт, связь и торговлю. Особенно впечатляющей стала динамика в промышленности и строительстве, где прирост составил 23,6% и 22,1% соответственно.

Одним из важнейших факторов такого стремительного роста стало устойчивое привлечение инвестиций. Согласно данным Бюро национальной статистики АСПР РК, Жамбылская область вышла в лидеры среди всех регионов страны по темпам роста инвестиций в основной капитал. За четыре месяца текущего года их объем увеличился в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 190,8 миллиарда тенге.

Экономический успех региона объясняется не только природными и производственными ресурсами, но и последовательной государственной политикой, направленной на улучшение бизнес-климата, поддержку инвесторов и развитие инфраструктуры. Жамбылская область укрепляет статус одного из важнейших экономических центров юга Казахстана, задавая высокую планку для других регионов.