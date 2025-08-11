На XII Всемирных играх в китайском Чэнду сборная Казахстана завоевала свою первую золотую медаль, передает BAQ.KZ. Чемпион мира по джиу-джитсу Жанибек Абу-Бакир (весовая категория до 69 кг) в решающем поединке одержал победу над Фаридом Бен Али со счётом 12:9, сообщает пресс-служба Дирекции развития спорта МТиС РК.

К финалу казахстанский спортсмен прошёл уверенно:

Групповой этап: Райан Проаг — 50:0, Фарид Бен Али — 17:14;

1/2 финала: Ерасмо Пагано — 20:4.

Ранее бронзу в весовой категории до 62 кг выиграл Аслан Канатбек. До этого Казахстан в истории Всемирных игр имел лишь две награды — серебро Галины Дувановой (2022) и бронзу Айжан Кукузовой (2009).