Жанибек Алимханулы стал первым номером рейтинга WBO

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы поднялся на первое место в обновленном рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO) во втором среднем весе, передает BAQ.KZ.

Согласно рейтингу WBO по состоянию на 28 августа, Алимханулы занимает первую строчку дивизиона до 168 фунтов (76,2 кг). Вторым идет американец Диего Пачеко, третьим – представитель Дании Якоб Банк. Чемпионским поясом WBO в этой категории владеет британец Хамза Шираз.

Ранее казахстанец занимал вторую позицию. В августе WBO официально признала Алимханулы обязательным претендентом на титул Шираза и предписала сторонам начать переговоры о проведении чемпионского поединка.

Напомним, летом Жанибек Алимханулы отказался от принадлежавшего ему чемпионского пояса WBO в среднем весе и перешел во второй средний дивизион.

Еще один уроженец Казахстана Роман Фресс занимает первую строчку рейтинга WBO в первом тяжелом весе.