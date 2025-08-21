Жапаров: Западные страны политизируют экономику, вводя санкции против Кыргызстана
Президент Кыргызстана прокомментировал санкции США и Великобритании против "Керемет" и "Капитал" банков
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал санкции, введённые Великобританией и США против отдельных банков страны. По его словам, ни одно из обвинений не подкреплено фактами, а меры западных стран можно расценивать как политизацию экономики, передает BAQ.KZ.
"Ни по „Керемет Банку“, ни по „Центрально-Азиатскому Капитал Банку“ так и не было предъявлено конкретных доказательств. Мы даже предлагали привлечь независимых аудиторов, чтобы подтвердить прозрачность работы банков, но получили отказ. Все операции проходят под контролем государства, а прибыль перечисляется в бюджет", — заявил глава государства в интервью агентству Kabar.kg.
Жапаров отметил, что кыргызские банки в первую очередь обслуживают денежные переводы трудовых мигрантов из России. По его словам, подобные меры давления связаны с быстрым ростом экономики Кыргызстана.
"Наш ВВП вырос на 11,7 процента, и, похоже, это вызывает недовольство у некоторых стран. Но мы проводим многовекторную политику и будем защищать интересы граждан и развитие нашей экономики", — подчеркнул он.
Президент также напомнил, что западные государства, несмотря на санкции, продолжают вести торговлю с Россией на миллиарды долларов. В связи с этим он призвал "не политизировать экономику" и взаимодействовать на принципах равноправного партнёрства.
