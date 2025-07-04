Жара до +45 и грозы с градом накроют Казахстан
Синоптики предупреждают о резких перепадах погоды
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На большей части Казахстана с 5 по 7 июля ожидаются дожди с грозами, предупреждают в "Казгидромете", передает BAQ.KZ. Но юг, восток и юго-восток республики будут терпеть нестерпимую жару.
5 июля воздух в восточных и южных регионах прогреется до +40...+42 °C, а в некоторых южных районах - до +45 °C, в том числе в Алматы, где в это время ожидается такая же изнуряющая жара. Горы не спасут от зноя даже жителей юго-востока.
В то же время на большей части страны - от запада до севера и центральных областей - синоптики предсказывают дожди с грозами. Особенно интенсивными осадки будут на севере, а также в восточных регионах 5–6 июля, с угрозой града и шквалистых порывов ветра.
Юг республики, напротив, останется в сухом знойном режиме: без осадков, с возрастающей силой ветра и возможными пыльными бурями.
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