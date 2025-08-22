Жаркая волна накроет Казахстан: до +38 на западе и юге
Синоптики предупредили казахстанцев о погоде на выходных.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В период с 23 по 25 августа в большинстве регионов Казахстана ожидается жаркая и нестабильная погода, передает BAQ.KZ.
По данным синоптиков, в западных областях страны воздух днём прогреется до +35…+38 градусов. На севере будет немного прохладнее — до +25…+30. В центральных регионах столбики термометров поднимутся до +22…+32, местами до +35.
На юге ожидается сильная жара до +38, а на юго-востоке — +27…+35. В горных районах Алматинской и Жетысуской областей температура составит +20…+27. На востоке страны значительных изменений не прогнозируется.
При этом 23–24 августа на большей части Казахстана атмосферные фронты, связанные с циклоном, принесут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром. На севере и востоке местами возможны сильные ливни.
"К концу периода на территорию Казахстана сместится западный антициклон, с которым ожидается кратковременное прекращение осадков", — отметили в "Казгидромете".
Самое читаемое
- "Рядом была мама": сын водителя, сбившего детей в Урджаре, попросил прощения
- Как обманывают казахстанцев на ремонтах квартир: почему "простые" схемы всё ещё работают
- В Казахстане обновили правила эксплуатации счетчиков воды
- Поездка за 5000 тенге обернулась судимостью и штрафом для костанайца
- Всеобщая декларация в Казахстане: кого освободили, а кто обязан отчитаться