Жаркая волна накроет Казахстан: до +38 на западе и юге

Синоптики предупредили казахстанцев о погоде на выходных.

pixabay.com
В период с 23 по 25 августа в большинстве регионов Казахстана ожидается жаркая и нестабильная погода, передает BAQ.KZ.

По данным синоптиков, в западных областях страны воздух днём прогреется до +35…+38 градусов. На севере будет немного прохладнее — до +25…+30. В центральных регионах столбики термометров поднимутся до +22…+32, местами до +35.

На юге ожидается сильная жара до +38, а на юго-востоке — +27…+35. В горных районах Алматинской и Жетысуской областей температура составит +20…+27. На востоке страны значительных изменений не прогнозируется.

При этом 23–24 августа на большей части Казахстана атмосферные фронты, связанные с циклоном, принесут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром. На севере и востоке местами возможны сильные ливни.

"К концу периода на территорию Казахстана сместится западный антициклон, с которым ожидается кратковременное прекращение осадков", — отметили в "Казгидромете".

