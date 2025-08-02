В субботу, 2 августа, на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Казгидромет. По данным синоптиков, в некоторых регионах сохраняются дожди с грозами, однако на юге и западе прогнозируется сильная жара до +37°C.

Север и центр страны

В столице — облачно, с дождём и грозами. Порывы ветра местами достигают 23 м/с. Температура воздуха — +12…+14°C ночью и +22…+24°C днём. В Караганде, Павлодаре, Петропавловске и Кокшетау также ожидаются осадки, грозы и сильный ветер, при дневной температуре от +22°C до +27°C.

Восточные регионы

Семей, Усть-Каменогорск и Талдыкорган встретят день пасмурной погодой с дождями и грозами. Порывы ветра достигают 15–20 м/с. Днём температура поднимется до +28…+30°C.

Юг и юго-восток

В Алматы и Конаеве возможны грозы при температуре воздуха до +31°C. В Шымкенте, Таразе и Туркестане — сухо и жарко, температура поднимется до +33...+35°C. В Кызылорде возможны осадки, несмотря на жару до +33°C.

Запад страны — зона повышенной температуры

Наибольшую жару синоптики прогнозируют в Актау и Атырау — до +36…+37°C. Без осадков, при переменной облачности. В Уральске днём воздух прогреется до +33°C, при этом возможны кратковременные дожди и грозы.

МЧС предупреждает: в условиях нестабильной погоды и усиленного ветра жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности, особенно при выходе на улицу и вблизи водоёмов.