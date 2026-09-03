Жаслан Мадиев продолжит возглавлять Министерство ИИ и цифрового развития

О Жаслане Мадиеве

Жаслан Мадиев родился 13 июня 1983 года в Алматы. Он имеет образование в сфере мировой экономики, государственного и бизнес-управления. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Колумбийский университет по программе «Болашак», а также бизнес-школу Sloan Массачусетского технологического института (MIT).

Карьеру начинал в финансовом секторе. Работал в «Альянс Банке», инвестиционном банке Morgan Stanley в Лондоне, фонде «Казына», «Самрук-Казыне» и Банке развития Казахстана. Также занимал должность заместителя директора по монетарным операциям и управлению активами Национального банка.

В разные годы Мадиев был советником Премьер-министра, вице-президентом по финансам «Қазақстан темір жолы», вице-министром национальной экономики и заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам.

В 2022 году он занимал пост первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, после чего возглавил Binance Kazakhstan.

В мае 2024 года Мадиев был назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. С сентября 2025 года занимал должность заместителя Премьер-Министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».