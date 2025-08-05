По уровню износа коммунальных сетей Астана находится в, так называемой, "зелёной зоне" по сравнению с другими регионами. И, тем не менее, этот процент также оставляет желать лучшего. До конца этого года, после всех ремонтных работа, изношенность труб должно снизиться с 41% до 39,5%. Сколько денег тратят на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, разбирался журналист BAQ.kz. Какие программы для этого действуют? Где прямо сейчас идут ремонтные работы? И вырастут ли цены на комуслуги?