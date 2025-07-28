Утром 27 июля в Мойынкумском районе Жамбылской области произошло смертельное ДТП с участием супруги известного казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова, передает BAQ.KZ. со ссылкой на Telegram-канал Halyqstan.

Сообщается, что Гулайым Рахмонова вместе с сыном и подругами направлялась из Караганды в Алматы. На 296-м километре трассы Алматы – Екатеринбург, недалеко от села Аксуйек, внедорожник Toyota Land Cruiser, которым она управляла, перевернулся. По предварительной версии, водитель не справилась с управлением.

На месте происшествия погибла 39-летняя пассажирка З.А. Другая женщина - 35-летняя А.С. скончалась по пути в Мойынкумскую районную больницу.

Гулайым Рахмонова и её сын 2022 года рождения были доставлены в городскую больницу Шу. По информации медиков, их состояние средней тяжести, оперативного вмешательства не требуется.

Полиция начала досудебное расследование по статье, связанной с нарушением правил дорожного движения, повлёкшим смерть двух и более лиц. Подробности не разглашаются в интересах следствия.