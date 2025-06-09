Аким Астаны Женис Касымбек сообщил сроки запуска легкорельсового транспорта (LRT) для пассажиров в столице, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, технический запуск системы планируется уже в сентябре 2025 года. Однако полноценные пассажирские перевозки начнутся только после завершения пусконаладочных работ, которые продлятся от трёх до шести месяцев.

"Мы рассчитываем, что к концу I квартала 2026 года жители и гости города смогут воспользоваться услугами LRT", — отметил аким в кулуарах Акорды.

Для запуска уже доставлены первые два состава легкорельсового транспорта. Власти столицы уверены, что новый вид общественного транспорта значительно улучшит транспортную инфраструктуру и удобство передвижения по городу.