В Урджарском районе области Абай начато досудебное расследование в отношении местной жительницы, подозреваемой в попытке уклониться от исполнения судебного решения о взыскании крупной суммы в пользу государства, передает BAQ.KZ.

Согласно материалам дела, гражданка, обязанная выплатить 61 миллион тенге, предприняла попытку скрыть активы. Для этого она оформила фиктивные сделки по отчуждению жилого дома и сельскохозяйственной техники общей стоимостью 12,5 миллиона тенге. При этом использовались поддельные судебные акты, а судебные исполнители о сделках не были уведомлены.

Полученные деньги женщина потратила на личные нужды, обойдя установленный законом порядок принудительного взыскания.