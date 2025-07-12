  • 12 Июля, 23:01
  • BAIGENEWS

Женщина пыталась уклониться от уплаты 61 млн тенге в области Абай

Ей грозит до семи лет тюрьмы

Сегодня, 21:36
АВТОР
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Istockphoto Сегодня, 21:36
Сегодня, 21:36
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Фото: Istockphoto

В Урджарском районе области Абай начато досудебное расследование в отношении местной жительницы, подозреваемой в попытке уклониться от исполнения судебного решения о взыскании крупной суммы в пользу государства, передает BAQ.KZ.  

Согласно материалам дела, гражданка, обязанная выплатить 61 миллион тенге, предприняла попытку скрыть активы. Для этого она оформила фиктивные сделки по отчуждению жилого дома и сельскохозяйственной техники общей стоимостью 12,5 миллиона тенге. При этом использовались поддельные судебные акты, а судебные исполнители о сделках не были уведомлены.

Полученные деньги женщина потратила на личные нужды, обойдя установленный законом порядок принудительного взыскания.

"По данному факту прокуратурой района начато досудебное расследование по части 3 статьи 430 УК РК (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет", - говорится в сообщении надзорного органа.

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