В выходные дни в Павлодарской области медики отработали несколько экстренных вызовов, один из которых завершился трагически, передает BAQ.kz.

По информации областной станции скорой медицинской помощи, инцидент произошёл на улице Маргулан. Женщина в возрасте около 50-60 лет упала с высоты возле жилых домов.

Бригада скорой помощи прибыла на место всего через две минуты после вызова. Однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — спасти женщину не удалось.