Насмерть разбилась женщина в Павлодаре
Травмы оказались несовместимы с жизнью.
Сегодня 2026, 21:09
128Фото: BAQ.kz
В выходные дни в Павлодарской области медики отработали несколько экстренных вызовов, один из которых завершился трагически, передает BAQ.kz.
По информации областной станции скорой медицинской помощи, инцидент произошёл на улице Маргулан. Женщина в возрасте около 50-60 лет упала с высоты возле жилых домов.
Бригада скорой помощи прибыла на место всего через две минуты после вызова. Однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — спасти женщину не удалось.
