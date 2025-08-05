В Сети распространилось видео, на котором женщина лежит в багажнике автомобиля. Мужчина сначала подхoдит к транспортному средству, открывает багажник, внутри оказывается женщина, после чего закрывает крышку и уезжает, передает BAQ.KZ.

Съёмка датируется 14 июля 2025 года, местом действия указан Сарыаркинский район Астаны.

Надпись к видео гласит:

"На весь двор ругались, женщина сама залезла в багажник"

В пресс‑службе Департамента полиции города Астаны сообщили, что по данному инциденту водитель привлечён к административной ответственности. Судом было вынесено постановление о наложении административного взыскания, а сам мужчина помещён в специальный приёмник для административно‑задержанных.

Тем временем пользователи Казнета обсуждают видео с циничным юмором и интерпретациями:

"Зачем люди терпят друг друга, зачем до такого вообще доводит"

"Клаустрофобия её боялась"

"Казахская пленница, по‑ходу она хотела ощутить"

"Пусть сидит неделю"

"Цирк"

На данный момент нет данных о состоянии женщины, подробности произошедшего расследуются.