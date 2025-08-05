  • 5 Августа, 16:33

"Женщина в багажнике": странное видео из Астаны обсуждает Казнет

Полиция задержала мужчину после шокирующего ролика.

Сегодня, 15:25
АВТОР
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unsplash Сегодня, 15:25
Сегодня, 15:25
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Фото: unsplash

В Сети распространилось видео, на котором женщина лежит в багажнике автомобиля. Мужчина сначала подхoдит к транспортному средству, открывает багажник, внутри оказывается женщина, после чего закрывает крышку и уезжает, передает BAQ.KZ.

Съёмка датируется 14 июля 2025 года, местом действия указан Сарыаркинский район Астаны.

Надпись к видео гласит:

"На весь двор ругались, женщина сама залезла в багажник"

В пресс‑службе Департамента полиции города Астаны сообщили, что по данному инциденту водитель привлечён к административной ответственности. Судом было вынесено постановление о наложении административного взыскания, а сам мужчина помещён в специальный приёмник для административно‑задержанных.

Тем временем пользователи Казнета обсуждают видео с циничным юмором и интерпретациями:

  • "Зачем люди терпят друг друга, зачем до такого вообще доводит"
  • "Клаустрофобия её боялась"
  • "Казахская пленница, по‑ходу она хотела ощутить"
  • "Пусть сидит неделю"
  • "Цирк"

На данный момент нет данных о состоянии женщины, подробности произошедшего расследуются.

 
 
 
 
 
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Публикация от Astana Brothers|Astana|Астана (@astana_brothers)

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