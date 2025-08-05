"Женщина в багажнике": странное видео из Астаны обсуждает Казнет
Полиция задержала мужчину после шокирующего ролика.
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В Сети распространилось видео, на котором женщина лежит в багажнике автомобиля. Мужчина сначала подхoдит к транспортному средству, открывает багажник, внутри оказывается женщина, после чего закрывает крышку и уезжает, передает BAQ.KZ.
Съёмка датируется 14 июля 2025 года, местом действия указан Сарыаркинский район Астаны.
Надпись к видео гласит:
"На весь двор ругались, женщина сама залезла в багажник"
В пресс‑службе Департамента полиции города Астаны сообщили, что по данному инциденту водитель привлечён к административной ответственности. Судом было вынесено постановление о наложении административного взыскания, а сам мужчина помещён в специальный приёмник для административно‑задержанных.
Тем временем пользователи Казнета обсуждают видео с циничным юмором и интерпретациями:
- "Зачем люди терпят друг друга, зачем до такого вообще доводит"
- "Клаустрофобия её боялась"
- "Казахская пленница, по‑ходу она хотела ощутить"
- "Пусть сидит неделю"
- "Цирк"
На данный момент нет данных о состоянии женщины, подробности произошедшего расследуются.
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