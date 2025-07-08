Женщину сбил поезд под Карагандой
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На перегоне Караганда-Сортировочная — Агадырь машинист пассажирского поезда был вынужден применить экстренное торможение после появления постороннего человека на железнодорожном полотне. Несмотря на оперативную реакцию, избежать наезда не удалось, передает BAQ.KZ.
Пострадавшей оказалась женщина, которая, по предварительным данным, находилась в состоянии алкогольного опьянения. В результате происшествия она получила перелом ноги и была передана медикам на станции Караганда-Сортировочная.
Из-за инцидента движение поезда было задержано на 18 минут.
КТЖ отмечает, что обстоятельства происшествия выясняются, материалы переданы в правоохранительные органы.
Компания призывает граждан строго соблюдать правила перехода железнодорожных путей, не подвергать опасности себя и других, а также проявлять максимальную бдительность в зоне движения поездов.
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