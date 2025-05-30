В ночное время с 26 на 27 мая в кафе "Супра грузинский ресторан" в городе Шахтинск произошёл громкий инцидент. Три женщины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказались покидать заведение после его закрытия. По словам администрации, они представлялись государственными служащими и вели себя крайне агрессивно, передает BAQ.KZ.

Посетительницы кричали, ругались матом, швыряли телефоны и оскорбляли персонал. Одна из них, попавшая на видео, громко заявляла: "Ты знаешь, кто я такая?!"

Информация о возможной причастности женщин к госслужбе быстро разлетелась в социальных сетях, однако в акимате Шахтинска официально опровергли эту версию. В заявлении отмечено, что участницы конфликта не являются чиновниками и не работают в местных исполнительных органах.

В департаменте полиции Карагандинской области подтвердили, что женщины были доставлены в отдел полиции за мелкое хулиганство. Составлены административные протоколы, материалы направлены в суд.

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