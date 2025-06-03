Необычный инцидент произошёл в Чехии накануне важной экологической миссии: жеребец Пржевальского по кличке Whisky сбежал из прицепа, когда его перевозили на военный аэродром для отправки в Казахстан в рамках проекта по возвращению диких лошадей, передает BAQ.KZ.

Как сообщает чешское издание Vinegret, четыре лошади Пржевальского должны были быть доставлены из Пражского зоопарка на аэродром Кбелы. Однако по пути, на участке кольцевой дороги в районе Černý Most, Whisky повёл себя как подлинно свободное животное: развернувшись в коневозе, он задними копытами выбил дверь и выскочил прямо на оживлённую трассу на скорости 40 км/ч.

Беглец вызвал хаос на дорогах — образовались многокилометровые пробки как на кольцевой, так и на Южной соединительной магистрали Праги. К счастью, ни животное, ни водители не пострадали.

Зоологи быстро среагировали: с помощью седативных препаратов лошадь обездвижили и доставили обратно в Пражский зоопарк. По словам директора зоопарка Мирослава Бобека, жеребец Whisky чувствует себя хорошо и, несмотря на эпизод бегства, не пострадал.

Остальные лошади были успешно доставлены на аэродром и уже готовятся к перелёту в Казахстан, в город Аркалык, где они станут частью исторического проекта "Возвращение диких лошадей".

Policisté spolu s pracovníky @zoo_praha odchytli koně, který při převozu na kbelské letiště na úrovni OC Černý Most prorazil zábranu přepravníku a vyskočil ven. V souvislosti s přeložením dalších koní je na Jižní spojce ve směru k ul. Novopacká omezen provoz. pic.twitter.com/n3l5tBwEyH — Policie ČR (@PolicieCZ) June 2, 2025

Лошадь Пржевальского — последний сохранившийся до наших дней вид диких лошадей. Её открытие в 1878 году принадлежит русскому географу Николаю Пржевальскому. Животные, которых доставляют в Казахстан из Чехии и Германии, будут впервые за десятилетия обитать в тех местах, где когда-то свободно паслись их предки.