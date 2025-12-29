Жертвами пожара в доме престарелых в Индонезии стали 16 человек
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Полиция Индонезии проводит процедуру опознания 16 человек, погибших в результате пожара в доме престарелых в городе Манадо, административном центре провинции Северный Сулавеси, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".
Об этом в понедельник сообщил глава отдела по связям с общественностью региональной полиции Аламсья Хасибуан.
По его словам, опознание проходит в полицейском госпитале. Процедура направлена на полное установление личностей погибших перед дальнейшим взаимодействием с их родственниками и организацией необходимых формальностей.
Пожар произошел в воскресенье и начался около 20:36 по местному времени. Огонь был локализован и потушен примерно к 21:30 после прибытия трех пожарных расчетов, направленных администрацией Манадо. На месте происшествия также работали сотрудники полиции, которые обеспечивали безопасность и оказывали содействие спасательным службам.
Выжившие в результате пожара были эвакуированы и доставлены в местные медицинские учреждения для оказания помощи. В настоящее время полиция начала расследование произошедшего, включая осмотр места происшествия и опрос свидетелей, с целью установления последовательности событий и предварительных причин возгорания.
Самое читаемое
- Цены на бензин, налоги и бюджет: антикризисные решения правительства в 2025 году
- В Шымкенте почти вдвое сократилось число получателей АСП
- Елена Рыбакина уверенной победой завершила одиночный сезон
- Фильм "QAITADAN" вернул вложенные государством средства и превысил их в пять раз
- Завод по производству армирующей сетки открылся в Алматы