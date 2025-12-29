Полиция Индонезии проводит процедуру опознания 16 человек, погибших в результате пожара в доме престарелых в городе Манадо, административном центре провинции Северный Сулавеси, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

Об этом в понедельник сообщил глава отдела по связям с общественностью региональной полиции Аламсья Хасибуан.

По его словам, опознание проходит в полицейском госпитале. Процедура направлена на полное установление личностей погибших перед дальнейшим взаимодействием с их родственниками и организацией необходимых формальностей.

Пожар произошел в воскресенье и начался около 20:36 по местному времени. Огонь был локализован и потушен примерно к 21:30 после прибытия трех пожарных расчетов, направленных администрацией Манадо. На месте происшествия также работали сотрудники полиции, которые обеспечивали безопасность и оказывали содействие спасательным службам.

Выжившие в результате пожара были эвакуированы и доставлены в местные медицинские учреждения для оказания помощи. В настоящее время полиция начала расследование произошедшего, включая осмотр места происшествия и опрос свидетелей, с целью установления последовательности событий и предварительных причин возгорания.