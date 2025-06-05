Жертвоприношение – не просто ритуал, а проявление веры, благочестия и заботы о ближнем. В Казахстане, где социальная поддержка и духовные традиции всё чаще переплетаются с технологиями, обряд Курбан айта всё увереннее переходит в онлайн-формат. Подробнее в материале корреспондента BAQ.kz.

Сервис qurban.muftyat.kz уже не первый год позволяет верующим удалённо участвовать в обряде жертвоприношения. Начатый в годы пандемии, этот формат стал не только востребованной альтернативой, но и новой нормой. Теперь, чтобы выполнить религиозный долг, не обязательно лично присутствовать на заклании – достаточно зайти на сайт, выбрать животное, оплатить и получить отчёт онлайн.

Что особенно важно, платформа не только упрощает участие, но и расширяет адресную помощь. На том же сайте нуждающиеся могут оставить заявку на получение мяса.

"Число жертв, приносимых онлайн, ежегодно растёт. Всё мясо, полученное в рамках онлайн-жертвоприношения, передаётся нуждающимся. В 2021 году онлайн было принесено в жертву 14 804 овцы, в 2022 году – 31 053 овцы, в 2024 году – 35 929 овец", - сказал председатель Духовного управления, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.

Наиб муфтий Сансызбай Шоқанов напомнил, что для обряда подходят овцы, козы, коровы и верблюды определённого возраста. А сам обряд считается действительным, если животное заколото после праздничной молитвы со словами: "Бисмилля, Аллаху Акбар".

Однако, как подчёркивают в муфтияте, суть обряда – не в количестве мяса, а в намерении и богобоязненности. В Коране сказано: "Ни мясо их, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность" (сура "Аль-Хадж", аят 37). А Пророк Мухаммед (мир ему) говорил, что жертвоприношение – одно из самых любимых для Аллаха дел в день Курбан айта. Даже за каждый волосок жертвенного животного полагается награда.

Таким образом, цифровизация ритуала не обесценивает его смысл, а, наоборот, делает участие в великом празднике доступным для всех, где бы человек ни находился и каким бы ни был его достаток.