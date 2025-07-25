Жесткое ДТП со скорой в Талдыкоргане: машина перевернулась несколько раз
Пострадали водитель и фельдшер.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Талдыкоргане на перекрестке улиц Ескелді би и Каблиса Жырау произошло серьёзное ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Видеозапись с места происшествия появилась в социальных сетях — на кадрах видно, как спецмашина после столкновения переворачивается несколько раз, передает BAQ.KZ.
Как сообщает пресс-служба департамента полиции Жетысуской области, по предварительным данным, водитель скорой помощи проехал на запрещающий сигнал светофора, что привело к столкновению с автомобилем Toyota.
В результате ДТП водитель и пассажир спецтранспорта были госпитализированы. На место выехала другая бригада скорой помощи. Состояние пострадавших не уточняется.
По факту ДТП зарегистрирован материал, ведутся предусмотренные законом процессуальные действия в отношении водителя.
В полиции напомнили участникам дорожного движения о необходимости строго соблюдать ПДД, не превышать скорость и не отвлекаться за рулем.
"Безопасность на дороге — в ваших руках!" — подчеркнули в ДП Жетысу.
Самое читаемое
- 9 банков ликвидируют в Казахстане: Как вкладчикам вернуть свои деньги?
- В Семее хотят превратить незаконную свалку в трассу для велогонок
- Выступление Перизат Кайрат на судебных прениях пройдет в закрытом режиме
- Самолёт с десятками людей разбился в России: обломки горят
- Цены на продукты в Казахстане продолжают расти