Жесткое задержание кибермошенников, помогавших иностранцам, сняли на видео в Алматы
Жителям Казахстана звонили по 2 тысячи раз в день.
По информации прокуратуры города, операция проведена в рамках проекта "Предупреждение современных видов интернет-мошенничества". При координации прокуратуры и в сотрудничестве с АО "Казахтелеком", при оперативном сопровождении ДКНБ и полиции Алматы 19 августа были задержаны двое граждан Казахстана, передает BAQ.KZ.
По данным следствия, задержанные действовали в сговоре с иностранными сообщниками и оказывали им юридическую помощь при реализации схем интернет-мошенничества. Ежедневно посредством данной схемы совершалось до 2 тысяч звонков гражданам страны с целью хищения денежных средств.
В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности.
Прокуратура Алматы призвала граждан быть бдительными: не доверять звонкам от неизвестных лиц, не сообщать персональные данные и банковские реквизиты, а при выявлении подозрительных действий — незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
