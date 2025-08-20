По информации прокуратуры города, операция проведена в рамках проекта "Предупреждение современных видов интернет-мошенничества". При координации прокуратуры и в сотрудничестве с АО "Казахтелеком", при оперативном сопровождении ДКНБ и полиции Алматы 19 августа были задержаны двое граждан Казахстана, передает BAQ.KZ.

По данным следствия, задержанные действовали в сговоре с иностранными сообщниками и оказывали им юридическую помощь при реализации схем интернет-мошенничества. Ежедневно посредством данной схемы совершалось до 2 тысяч звонков гражданам страны с целью хищения денежных средств.

В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности.

Прокуратура Алматы призвала граждан быть бдительными: не доверять звонкам от неизвестных лиц, не сообщать персональные данные и банковские реквизиты, а при выявлении подозрительных действий — незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.